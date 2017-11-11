Минские соглашения стали политической победой ДНР и ЛНР, — Плотницкий

Минские соглашения стали политической победой Луганской и Донецкой народных республик, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий в эфире телеканала «Луганск 24».

«Минские договоренности — это наша политическая победа, это факт. Несмотря на то, что мы имеем линию разграничения, несмотря на то, что мы имеем и потери на этой линии разграничения, несмотря на то, что там продолжают разрушаться наши дома, наши социальные объекты. Но это как раз меньшие потери из тех, которые мы могли бы получить, не имея таких договоренностей», — сказал Плотницкий.

Он отметил, что после договоренностей, достигнутых в Минске, война перешла в такую фазу, что позволила наладить жизнь в ЛНР.

«Мы всегда говорили, что минские соглашения — это для нас большой плюс хотя бы в том, что мы прекратили активную стадию войны, на которой гибнут каждый день, и зачастую достаточно много людей.

Война перешла в такую фазу, она для нас оказалась экономически и политически более выгодной, вот здесь мы правильно сделали, наши расчеты оправдались. Мы за три года сумели построить республику», — подчеркнул Плотницкий.

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