Минские соглашения — наилучший на текущий момент инструмент для решения кризиса на Донбассе и на Украине в целом

В период очередного обострения ситуации на Донбассе опять появились безответственные заявления ряда публицистов и общественных деятелей о необходимости отмены Минских соглашений. В стиле «танками до Львова и Варшавы».

Многочисленные популисты играют на низменных инстинктах и необразованности простых людей. Конечно же, «дать в лоб танковым кулаком» — это привычный для многих сценарий решения любой проблемы. Что в быту, что на работе — разве что «танковый кулак» меняется от сковородки до монтировки. Вот только этот сценарий люмпенский или ещё его можно назвать украинским. И характерен он для тех, кто предпочитал всю жизнь простые, но неправильные решения. А заодно игнорировал историю и политику как научные дисциплины.

Довольно часто почему-то этот сценарий приписывают Советскому Союзу и Иосифу Виссарионовичу Сталину. И забывают о том, что СССР торговал с гитлеровской Германией аж до весны 1941 года. Хотя суть гитлеровского режима была всем понятна уже давно. Ещё в 1935 году были приняты Нюрнбергские расовые законы. Первый концентрационный лагерь для политических заключённых (коммунистов и социал-демократов) в Германии был построен в 1933 году в Дахау. В 1936 году уже появился концлагерь Заксенхаузен. А в 1937 году был построен концлагерь Бухенвальд.

Великобритания и Франция точно так же до 1939 года сотрудничали с гитлеровской Германией. А премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен был, наверное, самым активным помощником гитлеровской Германии при захвате Австрии и Чехословакии.

И Европа спокойно позволила бы Германии владеть Австрией и Чехословакией дальше, если бы Гитлер, исключительно из-за личной одержимости и веры в особую историческую роль, не решился захватить Польшу.

Именно это и было крайней чертой, которую Англия не могла перейти — как по международным договорённостям, так и по противоречиям в своей внутренней политике.

Иосиф Виссарионович Сталин выиграл для нашей страны несколько бесценных лет, которые в итоге обеспечили нам победу в самой страшной войне в истории человечества. И в экономическом, и в производственном, и в военном плане СССР стала намного сильнее, чем в том же 1939 году.

Если бы каким-то чудом товарищ Сталин смог бы избежать конфликта до 1943–1944 года, скорее всего война бы не началась. Адольф Гитлер не раз повторял, что окно возможностей для Германии заканчивается 1944 годом. Именно тогда темпы перевооружения Англии, США и Советского Союза стали бы недостижимы для Германии, у которой уже в 1939 году начались серьёзные структурные экономические проблемы.

Иногда время — это самое серьёзное оружие в противостоянии. Мощнее любых авианосных групп и танковых армий.

Есть государственная целесообразность. Есть забота о безопасности и развитии своего государства. И всё остальное — это эмоции и блажь.

Потому меня иногда удивляет безответственность определенной группы лиц, проживающих в России, которые вот уже с весны 2015 года занудно повторяют: «надо отменить Минские соглашения», «только силовой вариант, только танки на Киев».

Я понимаю, почему хотят отменить «Минск-2» Киев и украинские патриоты. Для них это смертельная ловушка. Они не могут ни туда, ни сюда двинуться. Выполнят «Минск» — это вызовет мятеж националистов на самой Украине и возмутит общество, которое попросту не поймёт, а для чего были все эти жертвы и снижение уровня жизни. Не выполнят «Минск» — и тем самым подставят Меркель и Олланда.

Обама уже списан из мировой политики. Точно такая же участь ждёт Меркель с Олландом. А новые политические элиты США и Европы церемониться с Украиной не будут — им это попросту не нужно.

Украина отдала всё, что у неё было — её русофобия больше ничего не стоит и помешать России не может. Украина не смогла подставить Россию под мировую войну. Ценности больше в Украине нет — ни для кого.

Я понимаю, почему хотят отменить «Минск-2» различные «идейные ополченцы», изгнанные из Донецка «главнокомандующие» и «идеологи», «русские националисты» и прочие маргиналы. Им хочется вернуть ситуацию 2014 года, когда они могли совершать любые преступления на территории ДНР, прикрываясь лозунгами о «русском мире» и «заверуцаряиотечество».

Им хочется довоевать, доиграть роль, дополучить славы, орденов, внимания. Они так и не реализовались, как надеялись. На самом-то деле, они и не могли реализоваться. Они ущербны по своей внутренней сути. Они не смогли стать кем-то в мирной жизни до войны — и потому поехали на Донбасс. Они не смогли стать кем-то на Донбассе — и потому разбежались, когда поняли, что им ничего не светит. И потому день за днём мечтают, чтобы там полилась кровь с такой же интенсивностью, как в 2014 году — и для всех маргиналов снова было открыто окно возможностей.

Но я не понимаю, почему некоторые вполне адекватные хотя бы внешне граждане России — публицисты, журналисты и простые обыватели — требуют отмены «Минска-2». Что это — популизм, безответственность, желание поиграть в живые оловянные солдатики?

Минские соглашения делают самое важное. Они выводят Россию из конфликта. Обеспечивают более широкое пространство вариантов.

И дают возможность ЛНР и ДНР выступать как одна из сторон конфликта, что дико не нравится Киеву. Потому что ещё два года назад Запад называл ЛДНР боевиками и сепаратистами, год назад называл непризнанными территориями, сейчас называет уже оппозицией.

А что будет через три-шесть месяцев? Равная договаривающаяся сторона? И Киеву придётся это проглотить. Потому что другим вариантом будет отказ Европы в поддержке и окончательная дезинтеграция Украины.

Минские соглашения цепко держат саму Европу. Ей приходится раз за разом выделять средства Украине, чтобы там не началась гуманитарная катастрофа. Мнение Кремля довольно простое — если Европа заварила всю эту евромайдановскую кашу, то и платить за последствия должна Европа, а не Россия.

Потому что «свежая» идея США и Европы — разрушить максимально Украину, а затем повесить на шею России 30–35 000 000 нелояльных нахлебников и бесперспективные огромные территории — понимания у России не нашла.

Теперь шаг за шагом Европу приучают к тому, что именно ей платить за разрушения на Украине, именно ей содержать буйное евромайдановское стадо. Но при этом политический контроль над территорией будет находиться в руках Кремля.

Неприятный вариант для Европы — потому фрау Меркель так ожесточённо дёргается, пытаясь вырваться из крайне сузившегося коридора решений. Не добавляет ей радости и то, что новый президент США Дональд Трамп прагматично не желает спонсировать внешнеполитические ошибки Европы.

Минские соглашения используют время как самое мощное оружие против Украины и ряда политических и финансовых элит Европы и США.

В какой-то мере абсолютно неважно — будут выполнены или нет пункты минских соглашений. Важен сам процесс. Важно то, что Киев раз за разом нарушает «Минск». Что бы Украина ни делала — она всё делает для пользы России. Хоть выполняет «Минск», хоть не выполняет.

Самое главное, «Минск» выполняют ЛНР и ДНР, тем самым усиливая договорной процесс и демонстрируя мировому сообществу раз за разом, что единственная адекватная, гуманная и договороспособная сила на территориях бывшей Украины — это Народные Республики, а совсем не Киев.

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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»