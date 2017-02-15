Минские соглашения: бойца ополчения ЛНР депортируют из России на Украину

Бывшего ополченца ЛНР Олега Андрушевича, который живет в Ростове-на-Дону, собрались депортировать на Украину, откуда он вынужден был скрыться после событий зимы 2013−2014 годов. Об этом сообщил в своем Facebook журналист Сергей Моисеев.

Он написал, что ополченец, проживающий в Ростовской области, до 17 февраля должен подать апелляцию на решение суда. Утверждается при этом, что миграционная карта Олега Андрушевича не просрочена.

Андрушевич в своем письме заявляет, что с декабря 2013 по май 2014 «был активным участником» движения «Антимайдан» в Киеве и Харькове, из-за этого подвергся преследованию правоохранительными органами Украины. В июне 2014 года покинул Харьков и отправился в Луганск, где вступил в ряды ополчения.

Андрушевич принимал участие в боях в составе спецбатальона «Леший». С сентября по ноябрь 2014 года служил в батальоне Святого Георгия Победоносца, получил ранение и контузию. С января по август 2015 проходил службу в 1 казачьем полку им. Платова, после чего переехал в Новошахтинск Ростовской области. Там он живет с гражданской женой и тремя детьми.

В январе 2017 года он обратился в Новошахтинское УФМС с просьбой узаконивания пребывания на территории России, оттуда его направили в отдел полиции и составили протокол о превышении сроков пребывания в стране. В Новошахтинском районном суде ему предписали покинуть страну.

«Сотрудники СБУ постоянно наведываются к моей матери и запугивают ее. При возвращении на Украину мне грозит неминуемая расправа. В ЛДНР мне ехать некуда и не к кому: практически все мои сослуживцы либо погибли, либо с ними потеряна связь», — заявил Андрушевич.

Ополченец добавил, что в прошлом году после публикации его данных на сайте «Миротворец» его 13-летняя дочь от первого брака, проживающая в Харьковской области, была избита со словами «дочь террориста».

Как сообщил телеканал «Звезда», от Андрушевича в УФМС по Ростовской области потребовали справку от СБУ, доказывающую, что он находится в розыске. Андрушевич рассказал телеканалу, что в ФМС ему и его гражданской жене отказывали на основании того, что граждане Украины могут находиться на территории России 90 дней, а потом на такой же срок уезжать из России. Только тогда миграционная карта продлевается.

Как сообщало EADaily, в августе 2016 года в Харькове осудили депортированного из России сторонника «Русской весны», журналиста Андрея Бородавку.

