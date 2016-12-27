Минские соглашения: 86 мин и десятки снарядов по окраинам Донецка

Со вчерашнего вечера украинские каратели выпустили 86 мин по западной окраине Донецка, окрестностям Ясиноватой, Дебальцева и селам на юге Донецкой народной республики. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до 02:00 украинские силовики выпустили 86 мин калибра 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Старомихайловка на западной окраине Донецка, окрестностям Дебальцева и Ясиноватой, а также селу Ленинское Новоазовского района на юге республики», — сказал источник. С позиций подразделений ВСУ также были выпущены десятки снарядов из вооружения боевой машины пехоты и гранатометов.

Как сообщало EADaily, участники Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на встрече в Минске 21 декабря заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в регионе. Это соглашение стало уже десятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении «режима тишины».