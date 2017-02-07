Минские соглашения: 600 обстрелов ДНР за сутки

За прошедшие сутки украинские каратели более 600 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

«За прошедшие сутки силы Украины 607 раз обстреляли территорию ДНР. Тяжелая артиллерия применялась 90 раз, минометы различного калибра — 221 раз, танки — 13 раз, 23-мм зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 281 раз», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

За сутки под огонь попали села Яковлевка, Спартак, Жабичево и Крутая балка в Ясиноватском районе, зона бывшего аэропорта, Киевский и Петровский районы Донецка. Как отметил Басурин, силовики при этом сосредоточили в Марьинке (на западе Донецка) до 13 танков, а в поселке Новомихайловка Марьинского района — 2 САУ «Акация». При этом под Ясиноватой, в Новокалиново, позиции украинских силовиков усилили 3 РСЗО «Град», еще 8 переброшены в район Ивановки (37 км к западу от Донецка).

Огонь велся и по горловским поселкам Зайцево и Железная Балка. На этом участке фронта, в районе оккупированного поселка Иванополье разведка ДНР обнаружила шесть САУ украинских военных. К югу от столицы под обстрелы попал город Докучаевск. Еще южнее, в окрестностях села Сартана, Киев сосредоточил три реактивные системы залпового огня «Град».

Как сообщало EADaily, на прошедшей неделе обстановка на Донбассе резко обострилась. Украинские каратели атаковали республику в районе между контролируемым официальным Киевом городом Авдеевкой и находящимся под контролем ополченцев населенным пунктом Ясиноватая. В результате боевых действий обе стороны понесли потери, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также повреждения жилых домов и инфраструктуры.