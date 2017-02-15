Минские соглашения: 550 обстрелов ДНР за сутки, бьют из тяжелых орудий

За минувшие сутки украинские каратели 550 раз обстреляли населенные пункты и районы Донецкой народной республики. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

«За прошедшие сутки преступные силы Украины 550 раз обстреляли территорию республики, — цитирует его Донецкое агентство новостей. — Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 68 раз, минометы различного калибра — 163 раза, БМП (боевые машины пехоты) — 39, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 280 раз».

Под огнем подразделений ВСУ оказались Докучаевск, Ясиноватая и поселок Старомихайловка на западе Донецка, поселки Озеряновка, Зайцево, Михайловка, Широкая Балка под Горловкой, а также села Красный Партизан Ясиноватского и Заиченко, Коминтерново, Ленинское и Саханка Новоазовского района на юге ДНР. В подконтрольном Киеву поселке Кураховка, в 13 км от линии соприкосновения разведкой ДНР обнаружены две гаубицы калибра 152 мм, в районе села Новоукраинка и Красногоровке выявлены четыре РСЗО реактивные системы залпового огня «Град», три самоходки и 70 боевиков. В районе села Новгородское, разведка ДНР обнаружила три миномета ВСУ калибра 120 мм.

Как сообщало EADaily, накануне провалилась попытка ВСУ атаковать позиции вооруженных сил ДНР в районе села Коминтерново, украинские каратели понесли потери. При этом, по словам Эдуарда Басурина, в украинских войсках массово применяются сильнейшие психотропные препараты, которые полностью отключают чувство страха и боли. «В него стреляешь — он падает, встает, опять идет. Пока в голову не попадешь или в сердце. Ну если броник — в сердце тяжело. В голову. Может и без головы пытаться подняться и идти. Позже выяснили, что они действуют ровно 10 дней», — пояснил Басурин.