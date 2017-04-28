Минские соглашения: 53 обстрела территории ДНР за сутки

За прошедшие сутки ВСУ 53 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил источник в ВС ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись семьнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В результате танкового обстрела в Макеевке повреждена кровля в общежитии по улице Ермощенко, 6. В Киевском районе Донецка — прямое попадание в административно-бытовое помещение северного водопроводного узла по улице Домостроительная, 2. При этом осколочные ранения получил местный житель 64 лет, он госпитализирован. В результате обстрелов обесточен микрорайон Донецк-Северный. В н.п. Васильевка повреждена кровля дома и наружная стена. То же самое произошло в Ясиноватой.