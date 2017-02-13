Минские соглашения: 500 обстрелов за сутки, ВСУ бьют из танков

За минувшие сутки подразделения ВСУ свыше 500 раз открывали огонь по населенным пунктам и районам республики, огонь ведется из танков и минометов. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в оперативном командовании ДНР.

«В 15:00 ВСУ (Вооруженные силы Украины) открыли огонь по селу Новая Таврия. В это же время под обстрел попали села Саханка и Ленинское, — сказал собеседник Донецкого агентства новостей. — Обстрелы велись из минометов калибра 120 мм и танков».

По данным источника, с позиций украинских силовиков было выпущено 62 мины и 43 танковых снаряда.

Как сообщало EADaily, в конце января обстановка на Донбассе резко обострилась. В результате обстрелов со стороны ВСУ имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Контактная группа по урегулированию конфликта 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь, отвести все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения, однако ни один из пунктов заявления не был выполнен. Киев усиливает свою группировку, игнорируя предложения о перемирии. Это следует из отчетов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и сообщений с территорий.