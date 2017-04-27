Минские соглашения: 42 обстрела территории ДНР за сутки

За прошедшие сутки ВСУ 42 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Донецкой народной республики. Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 13 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Сегодня утром со стороны ВСУ были обстреляны два автомобиля с сотрудниками насосной станции Южнодонбасского водовода. Один из автомобилей сильно поврежден. Раненых и погибших нет, сказано в релизе.