Проишествия 

Минские соглашения: 42 обстрела территории ДНР за сутки

0 коментариев

Фото: nv.ua

За прошедшие сутки ВСУ 42 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Донецкой народной республики. Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 13 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Сегодня утром со стороны ВСУ были обстреляны два автомобиля с сотрудниками насосной станции Южнодонбасского водовода. Один из автомобилей сильно поврежден. Раненых и погибших нет, сказано в релизе.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/27/minskie-soglasheniya-42-obstrela-territorii-dnr-za-sutki

Другие новости:

9szq5c_1492093443

Reuters: эксперты ОЗХО нашли следы зарина в сирийском Хан-Шейхуне

0
ljs0tw_1465857603

Под Парижем неизвестный зарезал полицейского и взял в заложники его семью

0
4rva37_1459044422

СМИ: у побережья США перехвачена субмарина, набитая наркотиками

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *