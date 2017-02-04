Минск закупит российские истребители, зарекомендовавшие себя в Сирии

В этом году в белорусские ВВС поступят российские истребители Су-30 СМ. О закупке боевых самолетов, отлично проявивших себя в Сирии, сообщил замминистра обороны республики, генерал-майор Вооруженных сил Белоруссии Игорь Лотенков.

Таким образом, замминистра подтвердил слова командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии, генерал-майора Олега Двигалева, который ранее сообщал о планах страны приобрести до 2020 года Су-30 СМ, отметив, что истребитель «хорошо проявил себя в сирийском конфликте» и целый ряд стран приняли его на вооружение.

Справка РВ

Су-30 СМ (серийный модернизированный) — одна из современных разновидностей знаменитой «сушки», заменившая истребитель Су-27. Двухместный многофункциональный истребитель выпускается на Иркутском авиационном заводе и на вооружении в России находится с 2012 года.

Четыре таких машины в составе 120-го смешанного авиационного полка используются в военной операции ВКС РФ в Сирии. А с прошлого года целая эскадрилья истребителей Су-30 СМ несет службу в Крыму.

С 2015 года истребители Су-30 СМ поставляются в вооруженные силы Казахстана.