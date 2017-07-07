Минсельхоз: дефицита овощей в России не будет

Неблагоприятные погодные условия для сельскохозяйственных посевов, которые сложились в России весной и летом, не приведут к дефициту овощей.

Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

«В целом надо сказать, что происходящие сейчас явления где-то наносят ущерб готовому урожаю, но для потребителя мы никаких угроз на сегодняшний день не видим», — сказал Хатуов.

Он отметил, что часть посевов, конечно, пострадало, в том числе из-за подтопления, но по прогнозам циклон должен уйти.

Представитель Минсельхоза добавил, что цены на плодоовощную продукцию будут снижаться, об этом свидетельствуют данные мониторинга, и тенденция к снижению будет устойчивой.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Минсельхоз сообщили, что стоимость овощей в июне выросла более чем в полтора раза из-за холодного лета.

Так, например, капуста в России подорожала на 73,8%, картофель — на 56,6%, а репчатый лук — на 28,3%.

Стоит отметить, что рост связан не только с непогодой, а также с удорожанием импортной продукции, которая традиционно присутствует на рынке в это время года. При этом стоимость томатов упала на 15,1%, огурцов – на 4,4%.

Как только отечественные овощи нового урожая начнут поступать в розничную продажу более активно, что уже происходит, цены будут снижаться. Поэтому все прогнозы экспертов о том, что цены продолжат рост, не имеют под собой обоснования. Это традиционный сезонный фактор, который в 2017 г. был усугублен более активным удорожанием импортной продукции.

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