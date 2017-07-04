Минобороны России отслеживало пуск северо-корейской баллистической ракеты

Пуск баллистической ракеты, стартовавшей 4 июля в 3 часа 46 минут мск с северокорейского полигона, был зафиксирован и отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом EADaily сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, упав в центральной части Японского моря. Запуск был произведён в направлении от границ России и опасности для Российской Федерации не представлял. Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности, сказано в релизе.

Как сообщало EADaily, запуск баллистической ракеты КНДР был произведен из окрестностей Бангьен в провинции Северный Пхеньян в сторону Японского моря. По данным японских СМИ, ракета упала в исключительной экономической зоне этой страны.