Минобороны России опубликовало видео уничтожения памятников Пальмиры

Минобороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ, запрещена в РФ) объектов историко-архитектурного комплекса Древней Пальмиры

Российский беспилотный летательный аппарат в ходе мониторинга города и прилегающих районов Пальмиры (Тадмор) в Сирии зафиксировал факт разрушения террористами фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города. Согласно кадрам, террористами взорван процениум — центральная часть древнего римского театра — и колонны тетрапилона — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры.

На фоне успешного продвижения сирийских войск к Пальмире российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города. «Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — считают в оборонном ведомстве.

Ранее террористами ИГИЛ в Древней Пальмире были взорваны и уничтожены символы города и античной Сирии — Триумфальная арка, статуя «Лев Аллат», храмы Баалшамина и Бэла, а также 3 наиболее сохранившиеся погребальные башни. В ЮНЕСКО осудили варварские деяния террористов, назвав уничтожение культурного наследия Пальмиры военным преступлением и неоценимой потерей для человечества.

В сентябре 2016 года в ходе специальной экспедиции в Пальмиру российские топографы и археологи Института истории материальной культуры РАН совместно с Минобороны России выполнили уникальную аэрофотосъемку территории древней Пальмиры. В результате были получены высокоточные метрические трехмерные модели местности и объектов архитектуры, созданы подробные ортофотопланы, пространственное разрешение которых значительно выше, чем у существующих спутниковых снимков. Все это позволяет объемно и детально представить, каким был древний город до варварского разрушения.