Минобороны РФ ответило на обвинения США в опасных облетах эсминца Porter

В Минобороны России ответили на заявление американских военных об опасных облетах эсминца ВМС США «Портер» в Черном море.

Как первой в России сообщила «Русская Весна», в европейском командовании армии США (EUROCOM) заявили, что бомбардировщики Су-24 М ВКС РФ снова запугали американский эсминец Porter в Черном море.

Официальный представитель оборонного ведомства РФ генерал-майор Конашенков прокомментировал обвинения EUROCOM и Пентагона. Он сказал, что 10 февраля 2017 года инцидентов с пролетами российской авиации вблизи эсминца USS Porter не было.

Генерал уточнил, что все полеты военных самолетов России над нейтральными водами Черного моря осуществляются в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности.

Вечером 14 февраля (по московскому времени) официальный представитель Пентагона Мишель Баланса заявила, что обеспокоена пролетом российских боевых самолетов с выключенными транспондерами рядом с эсминцем военно-морских сил США в Черном море 10 февраля.

«Никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролетом российских военных самолетов в Черном море рядом с эсминцем ВМС США «Портер», не было. Все полеты наших самолетов совершались и совершаются над нейтральными водами Черного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности», — ответил глава пресс-службы Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков.

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«Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал „обычное“ патрулирование рядом с Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, — странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Черного моря», — с иронией резюмировал представитель Министерства обороны.

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