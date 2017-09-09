Минобороны рассекретило данные о потерях СССР на Кубе во время Карибского кризиса

Министерство обороны России впервые опубликовало официальные данные о потерях среди советских граждан на Кубе на пике Карибского кризиса.

Как известно, ровно 55 лет назад, 9 сентября 1962 года, в рамках секретной операции «Анадырь» на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты. Позднее Советский Союз доставил ядерные боезаряды к ним.

Операция длилась с июня по октябрь 1962 года и стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу.

Расширение советского военного присутствия на Кубе, расположенной в 200 км от США, вызвало Карибский кризис — резкое обострение советско-американских военно-политических отношений периода «холодной войны», поставившее мир на грань ядерного столкновения между двумя сверхдержавами.

Идея размещения на Кубе советских ракет средней дальности (РСД) с ядерными боевыми зарядами принадлежала первому секретарю ЦК КПСС, председателю Совета министров СССР Никите Хрущеву.

На Кубу отправлялись два вида баллистических ракет средней дальности: Р-12 (с радиусом действия более 2 тыс. км) и Р-14 (более 4 тыс. км) с ядерными боеголовками мощностью в 1 мегатонну. Всего к размещению было запланировано 40 РСД (24 единицы Р-12 и 16 — Р-14).

10 июля 1962 года на Кубу под видом специалистов сельского хозяйства отправилась передовая рекогносцировочная группа во главе с Плиевым.

В июле 1962 года в советских портах Балтийского, Черного и Баренцева морей (Кронштадт, Лиепая, Балтийск, Севастополь, Феодосия, Николаев, Поти и Мурманск) на морские транспорты в режиме повышенной секретности были погружены вооружение, военная техника и личный состав. О том, что суда направляются в 11 кубинских портов, их капитаны узнали из секретных инструкций только после прохода Гибралтара.

14 октября 1962 года американский самолет-разведчик сфотографировал оборудуемые пусковые позиции баллистических ракет. 16 октября в известность о размещении на Кубе советских ракет, способных нести ядерные боеголовки, были поставлены высшее военное командование США и президент Джон Кеннеди.

По итогам операции «Анадырь» указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1963 года «за образцовое выполнение специального задания правительства» 1 тыс. 1 военнослужащий был награжден орденами и медалями, в том числе 18 человек — орденом Ленина, 38 — орденом Красного Знамени, 591 — орденом Красной Звезды.

Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина.

Читайте также: Грандиозный скандал: Генерал ВСУ назвал боевиков «АТО» трусами и мародёрами, а Россию — могучей державой (ВИДЕО)