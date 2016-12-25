Минобороны: пропавшим бортом Ту-154 летел ансамбль имени Александрова

На борту пропавшего с радаров после вылета из Сочи Ту-154 находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять представителей СМИ. «На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил России, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», — сообщили в Минобороны России.

По данным источника «РИА Новости» в силовых структурах, на борту были журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».

Сегодня самолет Ту-154 Минобороны России пропал с радаров после взлета из Адлера. На борту находился 91 человек — 83 пассажира и 8 членов экипажа.