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Минобороны показало первого кота, принявшего участие в походе ВМФ к Сирии (ФОТО)

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Минобороны показало первого кота, принявшего участие в походе ВМФ к Сирии (ФОТО) | Русская весна

Пресс-служба Минобороны России опубликовала фотографию первого кота, который участвовал в дальнем морском походе к берегам Сирии.

В комментариях к записи пользователи посетовали, что ведомство не сообщило кличку «героического кота», и предложили называть его Матроскиным.

На публикацию обратила внимание и зарубежная пресса. Британская Telegraph отметила, что у российского кота более опасная работа, чем у его собратьев из Вестминстера, которые «главным образом встречаются с иностранными послами и ловят мышей».

«Хотя у России и Запада много разногласий, любовь к кошкам — это то, что их объединяет», — написала газета.

Дальний поход авианосной группы Северного флота к берегам Сирии начался 15 октября 2016 года, 8 февраля 2017 года корабли вернулись в Североморск, пройдя около 18 тысяч морских миль.

В рамках операции ракетный крейсер «Петр Великий», авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения выполняли задачи по борьбе с терроризмом в Сирии. В Минобороны России отмечали, что поход такого масштаба с боевым применением морской авиации состоялся впервые в истории российского ВМФ. 

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493651735

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