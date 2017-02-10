Минобороны опубликовало кадры нанесения ракетно-бомбовых ударов Су-34 (ВИДЕО)

Пресс-служба Минобороны обнародовала кадры работы многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным объектам, имитирующим вертолеты и самолеты условного противника.

Летно-тактические учения прошли на полигоне Погоново в Воронежской области с авиабазой Западного военного округа.

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