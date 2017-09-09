Минобороны опровергло заявления Германии о 100 тысячах солдат на учениях «Запад-2017»

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг заявления главы немецкого оборонного ведомства Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах российских военных, якобы привлекаемых на учения «Запад-2017».

В четверг немецкий министр заявила, что в российско-белорусских маневрах примут участие более 100 тысяч военнослужащих, что является демонстрацией боеспособности и мощи России.

«Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учение „Запад-2017“, и таящихся в связи с этим угрозах Европе», — сказал он.

Конашенков уточнил, что Россия и Белоруссия своевременно предоставили Германии исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учениям военных.

Он также напомнил, что начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов на встрече с главой военного комитета НАТО в Баку еще раз проинформировал генерала Петра Павела об учениях, подчеркнув, что они носят плановый характер и не направлены против третьих стран.

«Трудно представить, что коллеги госпожи Урсулы фон дер Ляйен по НАТО, из других заинтересованных германских ведомств или собственные подчиненные сознательно вводят в заблуждение главу Минобороны ФРГ. Гораздо легче предположить обратное», — заключил Конашенков.

Позднее литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что целью учений является запугивание страны. Сенатор Алексей Пушков «успокоил» ее, заявив, что Литву не напугать.

«Там партизаны в лесах во главе с президентом», — написал он в Twitter.

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут 14—20 сентября в Белоруссии, а также на трех российских полигонах. В них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность из-за предстоящих маневров.

Читайте также: «Это издевательство»: Кучма о позиции России по миротворцам в Донбассе