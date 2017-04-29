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Минобороны Китая поздравило флот плакатом с истребителями России и кораблями США (ФОТО)

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Минобороны Китая поздравило флот плакатом с истребителями России и кораблями США (ФОТО) | Русская весна

Минобороны Китая разместило на плакате к 68-летию китайского флота российскую и американскую военную технику.

На плакате изображен первый авианесущий крейсер КНР «Ляонин» (бывший крейсер «Варяг» ВМС Украины), а также российские истребители МиГ-35, не состоящие на вооружении НОАК, и десантные корабли ВМС США.

Кроме того, авторы плаката перепутали самолет палубной авиации «Шэньян» J-15 с самолетом «Чэнду» J-10, который не предназначен для эксплуатации на авианосцах.

Как отмечают СМИ, ведомство уже принесло извинения и пообещало в дальнейшем не допускать столь нелепых ошибок.

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Минобороны Китая поздравило флот плакатом с истребителями России и кораблями США (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493416875

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