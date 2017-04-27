Министр разведки Израиля: авиаудар в Дамаске «совместим» с нашей политикой

Западные и ближневосточные СМИ активно обсуждают удар по оружейным складам сирийской армии в районе Дамаска, предположительно, нанесённый израильской авиацией.

По данным ВВС, которая ссылается на информацию базирующейся в Лондоне НПО «Сирийская обсерватория прав человека», взрывы в районе аэропорта Дамаска (в 25 км к юго-востоку от сирийской столицы) были «огромной силы», по всей видимости, из-за детонации хранившихся на складах боеприпасов. Число погибших и причинённый военному объекту ущерб уточняются.

Ливанский телеканал Al-Manar (принадлежит движению «Хизбалла») передал о нанесении удара ВВС Израиля. По данным «Аль-Манар», погибших в результате воздушной атаки нет, сирийской базе причинён «лишь материальный ущерб».

Со ссылкой на очевидцев ночной атаки Al Jazeera сообщила о пяти ударах по авиабазе сирийской армии. Корреспондент катарского телеканала передаёт из турецкого Газиантепа на границе с Сирией о том, что «оппозиционные активисты» разместили в сети множество снимков, запечатлевших сильный пожар на территории военного объекта в районе Дамаска.

Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что удар в районе Дамаска был «совместим с израильской политикой» по предотвращению поставок оружия врагам еврейского государства. При этом министр Кац подчеркнул, что Израиль оставляет за собой право «действовать в случае необходимости».

Напомним, как ранее сообщало EADaily, в ночь на 27 апреля ВВС Израиля нанесли удар по оружейному складу группировки ливанских шиитов «Хизбалла», расположенному в районе международного аэропорта Дамаска.

ВВС Израиля периодически наносят удары по объектам и конвоям правительственных войск Сирии, которыми, по данным израильской разведки, могут поставляться военная техника, вооружения и боеприпасы на основные базы «Хизбаллы» в Ливане.