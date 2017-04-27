Министр Ольга Васильева, повысьте зарплату учителям, пожалуйста

Средняя заработная плата омского учителя составляет пятнадцать тысяч рублей и никак не двадцать пять. Статистика, приведённая в некоторых крупных СМИ, неверна! Вывод напрашивается сам собой, а прогрессировать нужно дальше.

Некогда стенать и жаловаться, нет времени обсуждать и сердиться – планы необходимо писать и к урокам готовиться. Другого учителям не остаётся. А между тем, зарплаты учителям не хватает, чтобы вставить зубы…

– Повысим зарплату за счёт оптимизации труда, – упоминает министр Ольга Васильева.

Оптимизация труда – также сокращение старых кадров, перераспределение средств, не увеличение их числа.

– Я попрошу духов, Виктор, чтобы министр Васильева повысила зарплату учителям! – обещает Иван Таран, поэт и чудак. Он берёт листок с пиктограммой, нитку и камешек, закрывается в своей комнате.

Дорогая Ольга Васильева – человек образования и наверняка знает о том, почему молодёжь не стремится работать в школах. Требуют с учителей немало, а выполнять заставляют в несколько раз больше. Мало того, после работы приходится готовить реквизит, печатать тесты, так ещё тратить время в «Дневнике.ру», который редко-редко посещают родители. Это отметка для Департамента Образования Омской Области, якобы КПД, хотя средства, затраченные на дизайн сайта и функциональность – желают лучшего. Сайты у некоторых школ сделаны намного интереснее департаментского «Дневника.ру», на деньги родителей их модернизируют регулярно. Писать много и конкретно мне, наверное, не стоит, не то лишнее сболтну, а работаю я в школе, сами понимаете, профессию свою люблю и за неё держусь. Детей не брошу и журнал из рук не выпущу. Привычка и ответственность – сильные вещи!

– Представляю, Виктор, что напишут в СМИ, если я снова возьму твои книги, это «Красный лотос», «Последний рассвет» или путевые заметки в США «По ту сторону неба», и сообщу о том, что направляюсь в Москву к Ольге Васильевой, в министерство, – говорит Борис Штуров, известный омский ниндзя, путешествовавший на Донбасс вместе с ребятами из клуба «Сёдзи». – Просить повышения зарплаты своему коллеге по творческому цеху, что будет?..

– Ага, Борь, представляю, – смеюсь. – Письма поклонников, рост просмотров, новые подписчики!

Отработать в школе нужно двадцать пять лет. Можно больше, а меньше – выслугу не оформят. Пенсия плюс зарплата – уже что-то, но только через два десятка с половиной, когда годы позади. Жить хочется сейчас и по полной. Помогите, дорогая Ольга Васильева, почувствовать себя и свою профессию в мере и лучшим образом. Вы имеете отношение к образованию непосредственно. Ждём. Ваши учителя!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110250/18327/-