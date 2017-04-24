Проишествия 

Министр обороны и начальник генштаба Афганистана ушли в отставку

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Фото: bbc.com

Министр обороны Афганистана Абдулла Хабиби и начальник генштаба Кадам Шахам Шайм ушли в отставку после нападения радикального движения «Талибан» на военную базу под Мазари-Шарифом 21 апреля.

Сегодня с необъявленным визитом в Афганистан прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис, передает «Радио Свобода».

Напомним, что в результате нападения боевиков «Талибан» на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана погибли по меньшей мере 140 военнослужащих армии этой страны. Талибы пробрались на базу, переодевшись в афганскую военную форму. и застрелили солдат, находившихся в столовой, а также военнослужащих, выходивших из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Это одно из самых крупных по числу жертв нападений талибов за последние годы.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/24/ministr-oborony-i-nachalnik-genshtaba-afganistana-ushli-v-otstavku

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