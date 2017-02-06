Минфин верит в нефть по $40-60 за баррель в ближайшие три года

Стоимость нефти в 2017-2019 гг. будет находиться в диапазоне $40-60 за бочку, считают в Минфине.

Согласно «Основным направлениям долговой политики на 2017-2019 гг.», цены на нефть так и останутся одним из ключевых рисков для экономики страны.

«В предстоящем периоде одним из ключевых рисков для российской экономики по-прежнему будет являться динамика нефтяных цен. С учетом глобальных тенденций спроса и предложения ожидается, что в указанном периоде цены на нефть будут колебаться в пределах $40–60 за баррель», — говорится в документе, подготовленном Минфином.

Обновленный прогноз Минфина предполагает более высокий уровень цен, чем ранее, так как наиболее вероятным сценарием считался диапазон $40-50 за баррель в долгосрочной перспективе.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что ведомство старается использовать консервативные оценки, не допуская излишнего оптимизма. Поэтому в бюджете все равно будет сохранена цена нефти в $40 за баррель.

При этом Минфин, учитывая дорожающую нефть и укрепляющийся рубль, намерен добиться девальвации рубля до примерно 65 за доллар. Согласно замыслу чиновников, это позволит увеличить рублевые поступления в бюджет и даст дополнительный стимул отечественным предприятиям, работающим на экспорт.

Впрочем, эффективность такого метода вызывает сомнения и активно критикуется различными экспертами. Показательным будет первый месяц валютных интервенций, которые начнутся уже завтра. Вполне возможно, что затем ЦБ откажется от плана Минфина в связи с его бесполезностью.