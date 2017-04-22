Минфин США не пустил Exxon Mobil в Россию

Минфин США отказался выдавать Exxon Mobil разрешение на работу в России. После консультаций с американским президентом министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что делать исключений для нефтяного гиганта не будут.

«В рамках консультаций с президентом Дональдом Трампом министерство финансов не будет выдавать разрешений американским компаниям, включая Exxon, для работ по бурению, запрещенных санкциями против России», — отметил глава Минфина США.

Как писали «Вести. Экономика», крупнейшая в мире частная нефтегазовая корпорация ExxonMobil обратилась в Госдепартамент США с просьбой снять ограничения на проведение буровых работ в России в рамках совместного предприятия с российским концерном «Роснефть».

«Роснефть» и ExxonMobil в 2011 г. подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривает геологоразведку и освоение трех лицензионных участков «Роснефти» в Карском море («Восточно-Приновоземельские-1, 2 и 3») и Туапсинского лицензионного участка в Черном море.

Однако после применения санкций США в 2014 г. было объявлено о запрете на передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе. Как отмечают источники WSJ, обращение ExxonMobil в Госдеп США касается проведения работ на Туапсинском участке Черного моря.

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