Минфин сократит закупки валюты в 600 раз

Минфин планирует в период с 7 июля по 4 августа резко сократить объем покупки валюты на внутреннем рынке с 45,1 млрд рублей в июне до 74,3 млн рублей. Таким образом, показатель снизился в 608 раз.

Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 миллиона рублей. В предыдущий период — с 7 июня по 6 июля — Минфин направил на эти цели 45,1 млрд рублей, объем ежедневных операций составлял тогда 2,1 млрд рублей.

Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июле текущего года Минфин прогнозирует в размере 11,7 млрд рублей. Относительно низкий объем дополнительных нефтегазовых доходов преимущественно обусловлен снижением цен на нефть в июне на фоне сравнительно стабильного курса рубля.

Отмечается, что отрицательная величина отклонения в основном обусловлена тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в июне оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России, положенного в основу составления Федерального закона о федеральном бюджете на 2017-2019 годы.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином России по-прежнему будет привлекаться Банк России.

Каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России.

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