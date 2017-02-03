Минфин объявил о покупке валюты на 6,3 млрд рублей в день

Минфин России 7 февраля начнет операции по покупке на рынке валюты. До 6 марта их объем будет составлять 6,3 млрд рублей в день.

В общей сложности в валюту будет вложено 113,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов бюджета от цен на нефть выше 40 долларов за баррель. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу.

При текущем курсе доллара ежедневная сумма интервенций составит 106 млн долларов. Это выше консенсус-прогноза экспертов (90 млн долларов в день) и оценки Минэкономразвития (100 млн долларов в день).

Валюта, согласно планам Минфина, будет складироваться на счетах казначейства в Банке России, а в конце года будет зачислена в Резервный фонд.

Если же цена нефти в течение года опустится ниже 40 долларов за баррель, правительство обещает начать продажу валюты, но только в том объеме, который успело накопить.

Цель операций — «стабилизация внутренних экономических условий и снижение влияния изменчивой конъюнктуры рынка нефти на российскую экономику», объяснял ранее Минфин.

Интерес российского правительства к валюте связан с желанием не допустить дальнейшего укрепления рубля, которое съедает Резервный фонд и уменьшает доходы бюджета — при неизменных ценах нефть интервенции на МосБирже могут привести к росту курса доллара»на 5 рублей, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Эффект полной мере станет видимым во втором и третьем квартале, когда приток валюты в Россию по текущему счету сезонно падает, отмечает главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой.

В конечном итоге закупка валюты приведет к новому витку денежной эмиссии ЦБ, говорит аналитик ФК «Уралсиб» Ирина Лебедева. Дело в том, что покупать валюту Минфин будет на рынке, а продавать ее — центробанку, который буде проводить операции по конвертации с помощью «печатного станка».

Аналогичным образом проводятся все операции с Резервным фондом, напоминает Ледебева: сам фонд на самом деле не тратится, накопленная в нем валюта лишь меняет формального владельца — с Минфина на ЦБ, который печатает для бюджета нужную сумму по курсу. За два года объем такой эмиссии превысил 4 триллиона рублей.

К сожалению, намерение правительства ослабить рубль снижает доверие как к политике свободного курсообразования, которую декларируют власти, так и нацвалюте в целом, говорит Орлова из Альфа-банка.

«Неудивительно, что экономика реагирует на это повышенным уровнем долларизации, который сейчас составляет 24% в сегменте розничных депозитов и 41% — в сегменте корпоративных вкладов по состоянию на конец 2016 года», — отмечает она.