Минфин и МЭР снизят налоги на труд и повысят НДС

Минэкономразвития и Минфин РФ договорились изменить схему распределения налогов.

В частности, экономический блок пришел к выводу, что для стимулирования экономического роста необходимо снизить страховые взносы, но компенсировать снижение доходов бюджета увеличением косвенных налогов, то есть НДС.

«Минэкономразвития и Минфин согласились с повышением НДС и снижением страховых взносов… В экономическом блоке правительства консенсус: для перезапуска экономического роста нужно снизить налоги на труд, а выпадающие доходы бюджета компенсировать косвенными налогами», — пишет газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники в правительства.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что уровень налогообложения труда в России один из самых высоких в мире, так как страховые взносы составляют 30% от фонда оплаты труда.

Минфин и МЭР рассматривают несколько вариантов. Взносы могут быть снижены до 21%, но и НДС повышен до 21%. Другие варианты подразумевают уровни 20-22, 22-22 и 21-22 соответственно.

Идея еще будет обсуждаться с экспертами и чиновниками, но окончательное решение примет президент.