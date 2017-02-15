Минфин: Без интервенций рубль бы укреплялся слишком резко

Без операций министерства финансов по покупке валюты курс рубля укреплялся бы резче, заявил глава Минфина Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.

«Если бы не начали сейчас покупать валюту, а мы покупаем примерно по $100 млн за торговую сессию, то курс рубля начал бы укрепляться резче, чем сейчас», — сказал Силуанов.

«А потом, предположим, чуть-чуть цены на внешних рынках, или отток усилился, и сразу бы имели обратный курс. То есть вот эта волатильность, непредсказуемость курса, она как раз серьезно влияет на наш бизнес, особенно на тот бизнес, который конкурирует с импортом, бизнес, который экспортно-ориентированный», — предположил министр.

По его словам, основная задача этих операций заключается в том, чтобы создать стабильную ситуацию на валютном рынке.

Он напомнил, что в 2016 году был собран рекордный урожай и за ним последовали крупные поставки зерна на внешние рынки, «мы стали большим серьезным игроком на рынке экспорта зерна».

«Это было сделано при определенных курсовых соотношениях. Сейчас курс укрепляется и нашим экспортерам становится сложнее выходить на рынки, потому что другие страны, в том числе и наши соседи, занимают эти ниши. Поэтому вопрос влияния на курс — это один из ключевых макроэкономических параметров, которые Минфин вместе с ЦБ очень серьезно, предметно мониторят этот вопрос и занимаются», — сказал Силуанов.

Минфин с 7 февраля начал покупку валюты на внутреннем рынке на дополнительные нефтегазовые доходы. С 7 февраля по 6 марта ежедневно министерство покупает валюту на сумму, эквивалентную 6,281 млрд рублей.