Минфин: агентства США искажают оценки госдолга РФ

Министерство финансов Российской Федерации указало на явное несоответствие оценок долговых обязательств России рейтинговыми агентствами США их собственным критериям оценки кредитоспособности стран.

Об этом было заявлено в опубликованном на сайте Минфина РФ программном документе «Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2017—2019 гг.».

Рейтинговые агентства оценивают обязательства России на таком же уровне, как Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Республику Сербию. При этом процентные ставки по их долговым обязательства на 150–175 базисных пунктов превышают доходности еврооблигаций России.

Как отмечается, оценки государственных долговых обязательств России со стороны таких рейтинговых агентств, как Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch, «оторваны от реальности» и не учитывают «способность экономики России поддерживать устойчивость в условиях серьезных внешних шоков».

Рейтинговые агентства также, вопреки своей практике, не отражают в своих оценках гособлигаций России низкое соотношение госдолга России к ВВП.