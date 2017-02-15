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Минэнерго РФ: цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель

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Минэнерго РФ: цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель | Русская весна

В Минэнерго ожидают рост цен на нефть в 2017 г. до $60 за баррель.

Об этом заявил, глава Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго Павел Сорокин. 

«В ближайшие время она в зависимости от состояния рынка может уходить выше $55, может даже достигать $60», — сказал он.

При этом средний уровень цен останется в диапазоне $50-55 за баррель, отметил ранее глава Минэнерго Александр Новак.

В настоящий момент стоимость нефти марки Brent составляет $55,7 за баррель. WTI торгуется в районе $53,4.

Поскольку страны ОПЕК достаточно успешно придерживаются соглашения по сокращению добычи, пока цены будут оставаться стабильными. Кроме того, уже сейчас ходят слухи о возможном продлении соглашения.

Постепенно накопленные запасы нефти в мире будут сокращаться, что увеличит спрос на новые поставки и позволит ценам расти уже без поддержки со стороны ОПЕК.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1487153834

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