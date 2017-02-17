Минэкономразвития: укрепление рубля носит сезонный характер

Укрепление рубля носит сезонный характер, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По словам министра, рост курса рубля носит краткосрочный характер и не подкреплён фундаментальными факторами, именно поэтому со стороны властей никаких особых действий не будет предприниматься.

Два фактора, которые играют ключевую роль — это притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, а вторая история — это сезонность.

Он ожидает, что в скором времени произойдет небольшое ослабление российской валюты, а затем ее стабилизация.

По его словам, покупки валюты Минфина позволяют существенно снизить давление на курс валют, следовательно, даже в случае дальнейшего роста цен на нефть укрепление рубля остановится.

В то же время Орешкин отметил, что в случае необходимости правительство будет реагировать на ситуацию с укреплением рубля.