Минэкономразвития предлагает повысить тарифы ЖКХ на 3-5% в 2018-2020 гг.

Минэкономразвития предложило правительству оставить индексацию тарифов на услуги ЖКХ на уровне 2017 г. Таким образом, в 2018-2020 гг. повышение составит 3-5%, заявил замглавы МЭР Николай Подгузов.

В целом, индексация должна проходить на уровнях чуть ниже инфляции.

«В газе — чуть ниже инфляции. Это, в принципе, коррелирует с теми предложениями, которые были на 2017-2019 гг. На 2018-2020 гг. они близки. Предельные значения — это 4%. Соответственно это РЖД, вода, тепло. В электроэнергетике у нас 3% для промышленности, 5% для населения, но это с целью истребления перекрестного субсидирования. Плюс в газе 3,4%», — пояснил Подгузов.

В 2017 г. тарифы на электроэнергию, согласно прогнозу МЭР, вырастут на 5% для населения, при этом для электросетевых компаний они увеличатся на 3%. Тарифы на тепло вырастут на 4%.

При этом МЭР пользуется правилом «инфляция минус» при формировании тарифов, но медленнее инфляции будут расти только электросетевые тарифы и тарифы на газ.

Тем не менее, общее увеличение платежа населения за коммунальные услуги не должно превысить 4%, то есть запланированного уровня инфляции.

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