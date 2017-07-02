«Миллионы судеб поломаны, тысячи убиты, страна в пепелище, а он идет на второй срок», — мнение

Известный украинский политик Василий Волга – о перспективах перевыборов Порошенко

Как-то моя учительница литературы, Мунтян Светлана Петровна, убеждала меня в том, что у наглости есть предел. Не знала она нашего президента. Этот переплюнул всех литературных героев ей известных. У Петра Порошенко предела наглости нет.

Он собрался на второй срок!

Что страшно? Немудрено. Есть чему испугаться.

Ведь только за три года правления он превратил еще недавно процветавшую страну в кладбище заводов, в территорию гражданской войны, в два с половиной миллиона беженцев и в пять миллионов безработных.

Уже в августе 2015 года Украина не произвела ни одного легкового автомобиля, безвозвратно утрачено украинское судостроение, уничтожено авиастроение. Банкротами стали промышленные гиганты: «Антонов», «Мотор Сич», «Южмаш». Как насмешка над авиастроителями ПАО «Мотор сич» перешел на выпуск мясорубок, детских санок и металлической бижутерии.

Так же обанкротились «Кремечугский сталелитейный завод»; автомобильные заводы ЗАЗ, «Часив Яр», «Черкасский автобус», ЛАЗ; азотные заводы «Ривнеазот» и «Северодонецкое объединение Азот»; аккумуляторный завод «Веста», Днепропетровский комбайновый завод, Днепропетровский трубный завод, завод «Днепрошина», завод сельскохозяйственной техники «Львовсельмаш», Запорожский арматурный завод, Запорожский ферросплавный завод, Кременчугский автосборочный завод, машиностроительный завод «Азовмаш», Харьковский авиационный завод, Харьковский тракторный завод и т. д.

Миллионы судеб поломаны, тысячи убиты, страна превращена в пепелище, а он идет на второй срок!

Во где наглость! Во где беспредел! Во где смердяковщина!

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