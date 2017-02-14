Шоу-бизнес 

Милла Йовович готова временно поселиться в России

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© wikimedia.org

На пресс-конференции, прошедшей в Москве 14 февраля, голливудская кинозвезда русско-сербского происхождения Милла Йовович, известная по фильмам «Пятый элемент» и «Жанна д’Арк», выразила желание какое-то время пожить в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотела бы приехать с дочками на пару месяцев и увидеть Россию настоящую, не только Москву, но и, к примеру, Санкт-Петербург», — заявила актриса.

Йовович также упомянула о своей особой любви к русским пельменям. «Таких нигде не найдешь», — призналась она.

41-летняя актриса приехала в Москву на премьеру фильма ужасов «Обитель зла: Последняя глава» вместе с мужем, режиссером Полом У. С. Андерсоном. Эта лента с Йовович в главной роли вышла в российский прокат 10 февраля.

По материалам: http://ridus.ru/news/244812

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