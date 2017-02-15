Милла Йовович готова сыграть в «Маше и медведе»

Москву снова посетили Милла Йовович и её супруг Пол У. С. Андерсон, режиссёр, подаривший миру франшизу про «Обитель зла». На сей раз они представили фанатам свою «Последнюю главу». © Александр Родионов/Ridus Пол Уильям Скотт Андерсон и Милла Йовович с фанатами серии фильмов «Обитель зла»

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«Обитель зла: Последняя глава» (Resident Evil: The Final Chapter)

Франция — Германия — Канада — Австралия, реж. Пол У. С. Андерсон, в ролях: Милла Йовович, Иэн Глен, Эли Лартер, Шон Робертс, Руби Роуз, Оуэн Мэкен, Рола, Ли Джун-ги, Фрейзер Джеймс, Уильям Леви, Эвер Андерсон.

Сайт фильма

Как уже рассказывалось ранее, теперь у Элис новое, последнее задание. Сама Красная Королева протянула ей свою руку, предложив помощь в поисках чудодейственного антидота, способного привести к ликвидации всех последствий распространившегося по Земле Т-вируса. Впереди — двое суток утомительной дороги назад в Ракун-сити, встречи с новыми друзьями и старыми знакомыми и предельно простой ответ на стародавний и мучающий многих вопрос «Что делать?»: «Мы их всех до последнего убьём».

Ролик фильма «Обитель зла: Последняя глава»: «Счётчик убитых зомби»

Как водится (всё-таки актриса возвращается к нам не впервые), Милла Йовович с лёгкостью перемешивает свои языки, признавая, что по-английски ей говорить легче (особенно если разговор важный), а её родной русский теперь годится разве что на то, чтобы «чуть-чуть поговорить». Тем не менее, даже с учётом исковерканных или позабытых слов, всем в её речи всё совершенно понятно.

Очень люблю Москву. Так красиво здесь. Всегда прелесть сюда приезжать.

Как и в прошлый раз, актриса сожалеет, что все её путешествия — и в Россию, и в другие страны мира — неизменно связаны только с работой: как правило, это всего лишь пара дней в рамках пресс-тура. «Было бы здорово, — говорит она, — приехать на пару месяцев и видеть больше, чем только Москву», «видеть больше Россию», «видеть больше страну». Но пока что о таком длительном отпуске ей остаётся только мечтать — скучая по российским пельменям: «Хорошие пельмени — это нелегко найти».

© Александр Родионов/Ridus Мила Йовович





Но за русским кино Милла, увы, не следит — как, впрочем, и за всем остальным: даже диски с номинантами на «Оскар» так и лежат дома нераспечатанными. Сейчас молодой матери попросту не до того — и если вдруг выпадает свободная неделька, то её может привлечь разве что «Нетфликс», на сериалах которого можно гарантировано «выключиться».

Другое дело — российская анимация, и тут актрису отлично дополняет супруг:

У нас двое детей, понимаете. Так что, в основном, фильмы, которые мы смотрим, — это «Маша и медведь» и «Лунтик». Это наши любимые фильмы из России.

И когда всплывает традиционный вопрос о том, кого из русских персонажей актриса хотела бы сыграть, Милла, полуслышно вздохнув («Может быть, немножко старая уже для Анны Карениной…»), с радостью примеряет на себя образ любимого многими Мишки:

«Маша»! Я буду Медведь!

© Александр Родионов/Ridus Пол Уильям Скотт Андерсон





Как успели убедиться первые зрители «Последней главы», героине Миллы Йовович опять досталось здесь по самое не горюй. Для начала её чуть не съедает тварь, прижившаяся в пруду у монумента Вашингтона; затем она сама проявляет чудеса сноровки, убивая жуткого дракона. Подвешенная вниз головой, Элис без видимого труда укладывает четырёх специально обученных амбалов, после чего, привязанная к бронетранспортёру, бежит от нагоняющей её толпы оголодавших зомби.

Отрубив нехорошему человеку запястье, девушка сквозь огонь катит под пулями на байке, чтобы сказать по прибытии в хорошо знакомую ей «Амбреллу»: «Вот я и дома». И облить ещё армию мертвецов огненной рекой бензина, отбиться от стаи недружелюбных церберов, невредимой пройти сквозь огромный вентилятор и вновь, как в старые добрые времена, всласть напрыгаться через лазерные лучи.

Короче, всё такое вполне традиционное членовредительство в духе «Обители зла» — когда отправленная с ней в подмогу группа товарищей без оружия и патронов вся пойдёт на убой, и лишь она останется, чтобы разворошить Ноев ковчег для богатых и всевластных и услышать от неувядающего злодея: «Мы с тобой в долгую игру играли, но она закончена».

«Кажется, всю жизнь я только и делаю, что бегу и убиваю», — в минутку лирического передыха признаётся Элис в том, что вообще ничего не помнит до своего пробуждения. И это так, и мы тому все последние пятнадцать лет добровольные свидетели.

Фрагмент из фильма «Обитель зла: Последняя глава»

Говоря о последних съёмках, Йовович, предпочитающая самостоятельно исполнять многие трюки, отмечает, что страшно было всегда, но самыми сложными называет две сцены. В постановочном плане — это весь эпизод с движущимся перед мертвецами бронетранспортёром. Его снимали на жаре — и следует пожалеть всех «зомби», которые сперва выдерживали многочасовые испытания гримом, а потом весь день бегали толпою за Элис. Самой же актрисе тяжелее всего далась та драка, в ходе которой она висела вниз головой: «Мы никогда не делали ничего подобного». Пол в связи с этим смеётся:

Когда актёры читают в сценарии, что их подвесят за ноги и они будут висеть вниз головой, а их будут бить четверо каких-то мужчин, то все обычно говорят: «Нет, мы не будем этого делать». А Милла, напротив, просит: «Нет, тут нужно будет десять парней!»

Фрагмент из фильма «Обитель зла: Последняя глава»

Самым же страшным монстром Милла называет (и многие с ней согласятся) … человека. Поэтому самый лучший злодей, по её мнению, — это доктор Айзекс, сыгранный Иэном Гленом, который «замечательный мужчина в жизни, но невероятно злой в кадре».

Мне всегда очень нравятся зомби. Они каждый раз всё лучше и лучше с каждым фильмом.

При этом и актриса, и режиссёр напоминают (совсем как и Дэнни Бойл на прошлой неделе), что пятнадцать лет назад они, по сути, были пионерами жанра. Несмотря на то, что фильмы о зомби появлялись и раньше (достаточно вспомнить «Ночь живых мертвецов» 1968-го года), соответствующая культура в начале нынешнего века была развита в недостаточной степени. Никто толком не знал ни как двигаться, ни как накладывать ужасающий грим — и приходилось буквальным образом обучать этому занятую в съёмочном процессе группу.

Сейчас же, в полной мере пропитавшись всплеском интереса к теме, все навострились создавать и вживаться в образы зомби довольно прилично. Причём доходило теперь до смешного: Андерсону приходилось «укрощать» наиболее заигравшихся и просить их не переигрывать, а, напротив, добавлять «больше человеческого».

Фрагмент из фильма «Обитель зла: Последняя глава»

Шестая и заключительная часть запомнится творческому тандему ещё и тем, что Красную Королеву здесь сыграла их старшая дочка Эвер. Её участие в проекте обосновано хотя бы тем, что согласно новой версии компьютерную программу смоделировали в своё время с юной Элис — к тому же выросшая на съёмочной площадке девочка давно уже определилась со своим будущим.

Милла признаётся, что, впервые услышав о желании дочери стать актрисой (той тогда было пять лет, сейчас уже девять), немного насторожилась: она по себе знает, что это тяжёлая и к тому же порой неблагодарная работа. Но сегодня для неё очевидно, что устремления девочки — отнюдь не проходящее детское увлечение: по требованию матери Эвер много читает и с удовольствием посещает мастер-классы по актёрскому мастерству.

«Мне кажется, она всё взяла от своей бабушки», — улыбается Милла, напоминая нам о том, что и сама вслед за мамой Галиной Логиновой продолжила актёрскую династию.

Мне потребовалось очень много усилий в жизни. Моя несчастная мама расскажет, сколько мне приходилось репетировать, когда я не понимала, что мне делать с персонажем. А у моей дочери всё это получается очень естественно. {…} И когда Пол написал эту роль в фильме, мне показалось, что это отличная возможность поработать не только с мужем, но и с нашей дочкой!

© Александр Родионов/Ridus Галина Логинова, мама Милы Йовович





Как своей дочери, так и всем молодым артистам Милла Йовович советует:

— пахать,

— быть сильной — чтобы не расстраиваться из-за отказов и не унывать из-за плохих отзывов,

— саморазвиваться — так как все хотят работать в первую очередь с интересными людьми, и если ты трудный человек, то во второй раз тебя могут уже и не нанять.

С тем, что «актёру нужно иметь очень толстую кожу и быть готовым к любым испытаниям», согласен и муж-режиссёр.

Дочек, к слову, на площадке было две: известно, что производство «Последней главы» приостановили из-за беременности Миллы и возобновили спустя несколько месяцев после родов.

Это было тяжело, но всё равно очень интересно. После всех трюков, после того, как я убегала от зомби, в перерывах между сценами я бежала к себе в трейлер, где спит ребёнок, чтобы её покормить, пока есть немного времени. Это была интересная картина: вокруг всё взрывается, везде зомби, всё выглядит как конец света — а у меня в руках маленькое розовое одеяльце, где лежит мой ребёночек. И тут подходит кто-то из зомби: «Ой, какая она миленькая!..»

Ролик, посвящённый всем предыдущим частям франшизы «Обитель зла»

Создатели франшизы опровергают сомнения некоторых зрителей, полагающих, что «Последняя глава» вряд ли точно-точно будет последней: подобное позволяет предположить открытый финал со словами Элис «Моя работа не закончена». Милла даже не даёт журналисту закончить вопрос, буквально подхватывая фразу и решительно заявляя, что эта работа продолжится уже «не на экране». По её словам, данный эпилог — не более чем дань «традиции открытых концовок». И сейчас ей по-настоящему грустно расставаться с любимой героиней, над образом которой она работала последние пятнадцать лет:

Для меня это было очень мощным и интересным испытанием. Элис для меня очень важный персонаж, она многому меня научила. Она меня вдохновляет, это человек, которого я уважаю. Когда мне бывает плохо, я непременно ищу в себе свою внутреннюю Элис и вместе с ней стараюсь прожить этот день, справиться со всеми трудностями.

© Александр Родионов/Ridus Пол Уильям Скотт Андерсон и Мила Йовович





Режиссёру в этом отношении куда проще, чем актрисе: Пол У. С. Андерсон, уже более двадцати лет специализирующийся на экранизации видеоигр, давно подумывает над адаптацией игры «Охотник на монстров» (новости об этом появлялись и во время предыдущего промо-тура). «Мне нравятся фильмы по видеоиграм, это естественная часть моего пути», — с осознанием своей миссии подчёркивает он.

Найдётся ли в грядущей картине роль и для Миллы Йовович, пара пока не сообщает — и актриса в шутку называет себя на данный момент «безработной». Но раз так, отчего бы и не найти те два месяца, чтобы отдохнуть от забот и вволю насладиться российскими пельменями?..

По материалам: http://ridus.ru/news/244867