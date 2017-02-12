«Микрозаймы», под макро 7000%!?

А на какое преступление готов пойти капитал ради 3000% прибыли? А ради 7000%? Даже больное воображение с трудом может представить изощренность и извращенность таких поступков.Может ли быть такая прибыль? Никакой труд – ни на земле, ни в заводском цеху – не приносит такую прибыль. Даже торговля оружием и наркотиками вряд ли сможет дать тысячи процентов прибыли.Но наша земля, как известно, богата талантами. Если раньше это были Ломоносовы и Курчатовы, то теперь, в новых условиях недоразвитого капитализма, это риелторы и коллекторы. Нобелевку по экономике за изобретение такого доходного бизнеса пока никто не получил, но есть уже опыт, достойный изучения.Называется это чудо экономической мысли, получающее космические прибыли, «микрофинансовые организации». В России они выдают гражданам кредиты по ставкам, достигающим почти семи тысяч процентов годовых. Финансовый омбудсмен Павел Медведев заявил об этом 8 февраля, в беседе с «Лентой.ру».Оказывается, государство у нас беспокоится о гражданах и старается не допустить подобное «творчество» и жестко ограничивает аппетиты махинаторов от «микрофинансового» бизнеса, но такого макроприбыльного.Все тот же Павел Медведев отметил, что МФО пользуются лазейками в законодательстве и нарушают нормы, запрещающие устанавливать ставки выше, чем указывает ЦБ. А ЦБ установил максимально допустимый порог ставок всего… в 795,1% годовых!Как же мизерно смотрится «порог», упомянутый классиком, в каких-то 300%. Разве могли представить люди, жившие в минувшие века классического капитализма, что над ними будут так смеяться практики, многие из которых выросли и обучились во времена социализма?Почти 800% – это ужасное ограничение свободы предпринимательства, решили «микрофинансисты» и их «партнеры» и нашли лазейку, как обойти эти законодательные препятствия. Медведев рассказывает о возможностях выхода из затруднительного для кредитора положения: «Как только это ограничение было введено, мои помощники нашли индивидуальные условия договора потребительского займа: процентная ставка с первого дня по второй день срока займа включительно 6750,68 процента годовых. С третьего по 30 день срока – 53,58 процента, с 31 дня до даты полного погашения – 839,5 процента».Очень немногие вчитываются в договора о займах внимательно. И если наперсточников у вокзалов уже не встретить, то, сколько ни напоминай людям об опасности «микрозаймов» с экранов ТВ, они все равно руководствуются русским «авось» и думают, что с ними-то такого произойти не может. А критическое финансовое состояние в семьях соотечественников помогает снижать «болевой порог» ощущения опасности.Граждане пытаются жаловаться в различные инстанции, в том числе и финансовому омбудсмену, на непомерные требования кредиторов. Даже грамотные люди не всегда способны просчитать последствия таких займов. П. Медведев приводит пример человека, который хотел взять заем на неделю. «А меньше, чем на месяц, займы не выдавали, – рассказывает Медведев. – Он решил взять и погасить досрочно. Он был образованный, но ему это образование вышло боком. Он знал об ограничениях процентной ставки – рассчитал, во сколько ему обойдется заем исходя из недельного срока. А когда принес деньги для досрочного погашения, обнаружил, что ему придется платить по ставке более шести тысяч процентов годовых».Из других известных примеров – кредит под 2379% годовых, взятый жительницей Кировской области.Для чего такие ставки и уловки? Что самое значительное из материальных ценностей осталось у россиян? Жилье, доставшееся в наследство от советской власти и передающееся по наследству детям и внукам, так как скопить на квартиру в современных условиях простому человеку, мягко говоря, трудно.Люди, попавшие в кабалу кредиторов, зачастую расплачиваются имуществом, из которого легче всего, прибыльнее и быстрее можно извлечь выгоду, – это квадратные метры своего жилья.А такие астрономические проценты нужны для ускорения процесса законного отъема имущества у простодушных, но обедневших граждан.Разве могут быть ограничения у тех, кто продал свою душу за такую норму прибыли? И за гораздо более мелкую денежную выгоду согласны работать различные коллекторы, которым только сейчас начинают обрезать щупальца.Не у каждой одинокой бабушки с суверенной жилплощадью найдется защитник, особенно в регионах, где до Москвы далеко, а местные руководители иногда и сами интегрированы в такой прибыльный «бизнес».Пока что до реальной защиты граждан от финансовых жуликов еще далеко, если само государство считает вполне нормальным ставку по кредиту в 795,1%, установленную Центробанком.

Алексей ЛИННИК 11.02.17