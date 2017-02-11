МИД Украины направил Москве запрос по задержанию 47 украинцев из наркокартеля

Министерство иностранных дел Украины направило Москве запрос в связи с задержанием по делу о международном наркосиндикате почти 50 украинцев.

Накануне стало известно, что МВД и ФСБ России пресекли деятельность международного наркосиндиката «ХимПром». По этому делу были задержаны 67 человек, 47 из которых оказались гражданами Украины.

По данным министерства внутренних дел России, наркосиндикат действовал на территории Российской Федерации с 2015 года. Участники преступной группировки создали интернет-магазин «ХимПром», торговавший наркотическими веществами.

МИД Украины просит подтвердить информацию о наличии среди задержанных украинцев и сообщить состав инкриминируемых им преступлений, место их содержания и наличие адвоката.

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