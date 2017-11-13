МИД Сербии: Мы за дружбу с Россией и против санкций
Глава Министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью «Известиям» заявил, что Белград не присоединится к европейским антироссийским санкциям.
Дачич отметил, что Сербия стремится развивать и поддерживать сотрудничество с Россией по ряду направлений.
«С Россией мы желаем поддерживать всеобъемлющее сотрудничество и дружеские отношения в политической и экономической сферах, в науке, культуре, образовании, а также в вопросах обороны, безопасности и военной промышленности», — заявил министр.
Он добавил, что государство не намерено присоединяться к санкциям Евросоюза, введённым против России, а также выразил надежду на то, что в скором времени существующие ограничения будут сняты.
«Сербия останется последовательной в своей политике и не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям. Более того, надеемся и желаем отмены санкций против России как можно скорее», — заключил Дачич.
Ранее власти США уведомили страны Европейского союза и других союзников о новых антироссийских санкциях.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510543141