МИД Румынии раскритиковал украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел Румынии ожидает, что в связи с принятием на Украине нового закона об образовании права этнических румын, проживающих там, будут сохранены.

Во вторник парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5–9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, «а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке».

Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

«Министерство иностранных дел Румынии с беспокойством приняло к сведению принятую 5 сентября Верховной радой Украины форму Закона об образовании, в частности статью 7, которая предусматривает образование на языках национальных меньшинств», — отмечено в сообщении МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В ведомстве обратили внимание на рамочную конвенцию о защите нацменьшинств, которая предусматривает, что государства обязуются признавать право каждого лица, принадлежащего к национальным меньшинствам, обучаться на родном языке. В МИД Румынии подчеркнули, что о необходимости соблюдения международных норм по вопросу продвижения и защиты прав лиц, принадлежащих к румынскому нацменьшинству на Украине, румынская сторона перманетно указывала в диалоге с украинскими коллегами.

В МИД отметили, что тема образования на родном языке для этнических румын на Украине остается приоритетной в рабочей повестке государственного секретаря Виктора Микулы, который будет находиться в Киеве на следующей неделе.

«Ожидаем, что права лиц, принадлежащих к румынскому нацменьшинству на Украине, будут сохранены. Подчеркиваем постоянную озабоченность румынских властей по этой проблематике», — отмечено в сообщении МИД.

Представители унионистких движений в Молдавии (выступающих за объединение с Румынией) отмечают, что решение украинских властей запретить образование на румынском языке — это «удивительный и недружественный шаг».

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