МИД России выступил против санкций в отношении Северной Кореи

Международные санкции в отношении КНДР не должны использоваться для экономического удушения Пхеньяна или ухудшения в стране гуманитарной обстановки, заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов на заседании Совбеза ООН по ситуации на Корейском полуострове.

«Санкции не должны использоваться ни для экономического удушения КНДР, ни для ухудшения гуманитарной обстановки.

Особенно это касается противозаконных односторонних рестрикций, которые бьют по гражданским отраслям, не связанным с ракетно-ядерными программами страны», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, «такие санкции являются причиной серьезного ухудшения условий жизни северокорейского населения».

СБ ООН 28 апреля по инициативе председателя Совета США проводит заседание на уровне министров иностранных дел по вопросу о денуклеаризации КНДР, Россию представляет Гатилов.

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