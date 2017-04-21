МИД России выдвинул кандидатуру нового постпреда при ООН

Новым постоянным представителем России при ООН станет заместитель министра иностранных дел Василий Небензя.

Об этом «Известиям» рассказали источники в МИД РФ. Информацию прокомментировал и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Кандидатура Небензи должна быть еще одобрена в нижней и верхней палате парламента. Однако, по мнению экс-замгенсека ООН, бывшего заместителя министра иностранных дел Сергея Орджоникидзе, проблем с утверждением кандидата не возникнет.

и «Известий» в МИД РФ заявили о том, что вопрос с постоянным представителем России при ООН уже решен. Им станет заместитель министра иностранных дел Василий Небензя.

— Вопрос с постпредом уже решен. Им станет Василий Небензя. Все документы отправлены в ООН, — сказал «Известиям» источник.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с «Известиями» прокомментировал эту информацию.

— Мое личное мнение, что Василий Небензя очень сильный дипломат, блестящий переговорщик. В случае внесения его кандидатуры, он будет достойным постпредом РФ при ООН и сумеет поддержать уровень нашего присутствия в ООН, включая Совбез, на той же высокой планке, как это делал Виталий Иванович Чуркин, — отметил парламентарий.

По словам экс-замгенсека ООН Сергея Орджоникидзе, Небензя будет утвержден в обеих палатах быстро. Более того, бывший коллега отметил высокие профессиональные качества кандидата на пост.

— Уверен, что Василий Алексеевич Небензя справится с новой ответственной должностью постпреда России при ООН. Он будет очень хорошим постпредом. Человек он опытный, профессиональный и, что немаловажно, с чувством юмора. Он работал заместителем постпреда России в Женеве. Потом занимал должность какое-то время у меня в департаменте международных организаций МИД РФ. Небензя очень нестандартный дипломат. Я уверен, что Госдума и Совет Федерации утвердят его кандидатуру в самое ближайшее время. Российский парламент всегда относился крайне благожелательно к выбору дипломатов. Одним словом, это очень хороший выбор, — сказал Орджоникидзе.

Небензя, имеющий дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, с 1983 года работал в структурах Министерства иностранных дел СССР и занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом. При этом Василию Небензе уже доводилось работать в постпредстве при ООН.

В 1988–1990 годах он работал атташе в посольстве СССР в Таиланде. Следующий двухгодичный срок он был в должности второго секретаря управления международных организаций МИД СССР. В 1993–1996 годах — заведующий отделом департамента международных организаций МИД России.

А с 1996 по 2000 год работал старшим советником при постоянном представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке. В 2000–2003 годах возглавлял отдел департамента международных организаций МИД России.

С 2003 по 2006 год — заместитель директора департамента международных организаций МИД России. В 2006–2012 годах — заместитель постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария). С 2012 по 2013 год возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России. С 1 июня 2013 года занимал должность заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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