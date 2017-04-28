МИД России раскритиковал доклад французов о химатаке в Идлибе

Прекратить недостойные «политические игры» вокруг сирийского химического досье и направить непосредственно в Хан-Шейхун и на «Шайрат» группу специалистов, которая включала бы также представителей стран, «не ослепленных ненавистью к законному правительству Сирии». Об этом заявили в МИД России после анализа доклада Франции о применении химического оружия в Идлибе.

Российское внешнеполитическое ведомство раскритиковало этот документ, который вызвал у дипломатов много вопросов. «Прежде всего, они касаются того, при каких обстоятельствах французская сторона получила пробы, отобранные, как утверждается, непосредственно на месте происшествия. Если французские спецслужбы отбирали их сами, то, получается, что они имеют свободный доступ в район, контролируемый вооруженными группировками сирийской оппозиции. Если же образцы были получены в каком-то ином месте, скажем на территории одной из соседних с Сирией стран, то достоверность проведенного анализа сразу оказывается под вопросом», — говорится в заявлении МИД.

Там также напомнили, что в «готовом» виде зарина в Сирии никогда не было, имелись лишь его прекурсоры, которые в полном объеме были вывезены за пределы Сирии в 2014 году. Мобильные же установки, на которых мог бы производиться синтез зарина, были уничтожены, что подтверждено и Организацией по запрещению химического оружия.

«Имеется много очевидных нестыковок, свидетельствующих о невысоком качестве предпринятого расследования. Единственной реальной возможностью установить истину стало бы направление в Хан-Шейхун и на авиабазу „Шайрат“, где якобы находился примененный в Хан-Шейхуне зарин, Миссии ОЗХО по установлению фактов для расследования на месте с использованием всех методик», — отметили в МИД.

Ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что специальное расследование, проведенное по решению французских властей, подтвердило применение нервно-паралитического газа зарин в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, и возложил ответственность за применение химоружия на Дамаск.

«Кремль и президент Владимир Путин по-прежнему считают, что единственно возможным способом установления правды о произошедшем под Идлибом является беспристрастное международное расследование», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.