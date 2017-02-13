МИД РФ: Необходима международная реакция на захваты церквей на Украине

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что захват радикалами из запрещенной в России организации «Правый сектор» храма Украинской православной церкви Московского патриархата в Тернопольской области возмутителен, необходима реакция со стороны международных правозащитных структур.

«Очередной захват храма УПЦ Московского Патриархата на Украине национал-радикалами возмутителен, — написал дипломат в Twitter. — Подобные, по сути, бандитские выходки приобретают закоренелый характер. Это еще более актуализирует необходимость реакции со стороны международных правозащитных структур».

Как сообщало EADaily, накануне экстремисты из «Правого сектора» захватили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Тернопольской области.

В УПЦ МП сообщили, что захват проходил «по стандартной схеме»: сначала в деревню, якобы для слежения за порядком, приехали праворадикалы, а далее на общем собрании рейдеры устроили беспорядок и запугали верующих.

На Украине в последнее время участились случаи захватов или же порчи имущества храмов УПЦ МП. По данным Московского патриархата, за последние два года церковь потеряла более 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.