МИД: предпримем все необходимое для освобождения в Ливии российских моряков
Москва предпримет все необходимые шаги для возвращения на родину задержанных в Ливии российских моряков. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.
В настоящее время на территории Ливии остаются капитан судна «Мерле» А.В. Балушкин и старший помощник Н.В. Тимофеев, а также двое граждан России из состава экипажа танкера «Теметерон», задержанного у берегов Ливии в июне 2016 года: капитан В.В. Текучев и старший помощник капитана С.В. Самойлов.
«В Москве твёрдо рассчитывают, что упомянутые моряки в скором времени также смогут вернуться домой», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно, что в Ливии освобождены пять российских моряков.
3 марта был освобождён один из трёх российских моряков танкера «Теметерон».
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/26/mid-predprimem-vse-neobhodimoe-dlya-osvobozhdeniya-v-livii-rossiyskih-moryakov