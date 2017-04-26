Проишествия 

МИД: предпримем все необходимое для освобождения в Ливии российских моряков

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Фото: mortrans.info

Москва предпримет все необходимые шаги для возвращения на родину задержанных в Ливии российских моряков. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

В настоящее время на территории Ливии остаются капитан судна «Мерле» А.В. Балушкин и старший помощник Н.В. Тимофеев, а также двое граждан России из состава экипажа танкера «Теметерон», задержанного у берегов Ливии в июне 2016 года: капитан В.В. Текучев и старший помощник капитана С.В. Самойлов.

«В Москве твёрдо рассчитывают, что упомянутые моряки в скором времени также смогут вернуться домой», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что в Ливии освобождены пять российских моряков.

3 марта был освобождён один из трёх российских моряков танкера «Теметерон».

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/26/mid-predprimem-vse-neobhodimoe-dlya-osvobozhdeniya-v-livii-rossiyskih-moryakov

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