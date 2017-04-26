МИД: предпримем все необходимое для освобождения в Ливии российских моряков

Москва предпримет все необходимые шаги для возвращения на родину задержанных в Ливии российских моряков. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

В настоящее время на территории Ливии остаются капитан судна «Мерле» А.В. Балушкин и старший помощник Н.В. Тимофеев, а также двое граждан России из состава экипажа танкера «Теметерон», задержанного у берегов Ливии в июне 2016 года: капитан В.В. Текучев и старший помощник капитана С.В. Самойлов.

«В Москве твёрдо рассчитывают, что упомянутые моряки в скором времени также смогут вернуться домой», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что в Ливии освобождены пять российских моряков.

3 марта был освобождён один из трёх российских моряков танкера «Теметерон».