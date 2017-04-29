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МИД опроверг заявления Запада о росте российской ядерной угрозы

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МИД опроверг заявления Запада о росте российской ядерной угрозы | Русская весна

Заявления Запада о росте «российской ядерной угрозы» не соответствуют действительности, сообщает в субботу МИД России.

Соответствующий комментарий министерства был размещен на его сайте в связи с опубликованием доклада госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

Как заявляет МИД России, в последние годы была развернута кампания по беспрецедентному по масштабам обновлению всех компонентов американского ядерного арсенала, включая нестратегическое ядерное оружие на территории других стран.

«США планируют разместить в Европе новые ядерные авиабомбы с уменьшенной мощностью, но повышенной точностью.

С такими характеристиками существенно понижается „порог“ применения ядерного оружия», — говорится в заявлении МИД.

Подчеркивается, что такие ядерные средства перестают быть «политическим оружием», а становятся «оружием поля боя».

«Одновременно тиражируется ничем не обоснованный ложный тезис о росте „российской ядерной угрозы“. Преднамеренно искажаются положения нашей Военной доктрины, касающиеся применения ядерного оружия.

Западной общественности настойчиво внушают, что Россия якобы пересматривает свои взгляды на место и роль ядерного оружия и делает на него все более сильный акцент.

Все это не соответствует действительности», — говорится в заявлении МИД.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493478508

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