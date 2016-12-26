МИД Латвии «сквозь зубы» соболезнует погибшим на Ту-154

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе над Черным морем россиян. Свою запись глава МИДа оставил в социальной сети Twitter на английском языке. «Мои самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших в крушении самолета Ту-154 над Черным морем», — написал политик.

Отметим, что после трагедии модераторам латвийских сайтов приходится трудиться в усиленном режиме, дабы убирать злорадные и ехидные комментарии. Даже высказываемые соболезнования зачастую содержат в себе негативный оттенок. В частности, депутат Сейма, экс-госсекретарь министерства обороны Вейко Сполитис написал в «Твиттере»: «Покойся с миром, хор Красной армии имени Александрова. Не принимая во внимание тупость кремлевских безответственных головорезов».

Напомним, что год назад власти Латвии запретили ансамблю Александрова, летевшему на разбившемся Ту-154, проведение концерта на территории страны. Ансамбль «изобличил» глава Полиции безопасности Латвии Нормунд Межвиетс, заявивший в телеэфире, что Российская Федерация все больше внимания уделяет работе с соотечественниками из сопредельных стран. Назначенный на 8 декабря 2015 года в Риге концерт «александровцев» он упомянул в качестве примера действия коварной «московской пропаганды». Министерство иностранных дел запросило у «компетентных органов» информацию об ансамбле, а глава МИДа Эдгар Ринкевич предупредил, что концерт «александровцев» в Латвии «может носить провокационный и недопустимый характер». Это связано с тем, что, по словам министра, «идеологическая концепция ансамбля вкупе с активной пропагандой мощи российской армии неадекватна в контексте истории стран Балтии и событий на Украине — аннексии Крыма и ситуации на востоке страны».

Концерту «александровцев» оказался посвящен и сюжет телепрограммы Nekā personīga («Ничего личного»), выходящей на латвийском канале TV3. Как отметили авторы программы в качестве негативного фактора, ансамбль в своем творчестве активно пропагандирует героизм Советской Армии. В свою очередь, президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что концерт лучше было бы отменить. «Я бы лично все-таки не разрешал выступление в Латвии этого ансамбля. Я не против него самого, как такового, но ведь это выступление будет неоднозначно оцениваться. А мы должны принимать такие решения, чтобы в обществе не создавался очередной конфликт. Мы должны работать на сплочение общества, а не на увеличение пропасти между жителями Латвии», — сказал глава государства.

У Вейониса поинтересовались: если государство дорожит «сплоченностью общества», то почему действует настолько однобоко? Ведь как раз той же осенью 2015 года в Риге прошла провокационная выставка «Люди Майдана», которую организовал гражданин США Сергей Мельникофф. Она вызвала негодование русскоязычных рижан — в итоге, они просто разгромили экспозицию. Было даже организованно интернет-сообщество «Бандеровцы — вон из Латвии!». Дело в том, что Мельникофф допускал в адрес русскоязычного населения Латвии оскорбительные высказывания и призывал депортировать его в Сибирь в вагонах для скота. Однако, высшие чиновники Латвии сочли обязанностью посетить скандальную выставку «в знак солидарности с украинским народом, подвергающимся российской агрессии». «Все-таки здесь другое (нежели концерт ансамбля Александрова — EADaily). Выставка — это фотографии, свидетельствующие о конкретных фактах, которые происходили на Майдане. Там нет подписей, что плохо или хорошо. А в песнях высказываются и пропагандируются ценности, не соответствующие европейским», — сказал президент Латвии.

Рекомендации Вейониса не остались неуслышанными — министерство обороны запретило коллективу въезд в страну. «Учитывая актуальные геополитические события, министерство не видит возможности разрешить этому оркестру прибытие в Латвию. В то же время Минобороны указывает, что еще в марте прошлого (2014-го — EADaily) года оно заявило, что прекращает военное сотрудничество с Россией, и такое же решение приняло НАТО», — сказала представительница ведомства Дайна Озолиня. Концерты ансамбля Александрова также запретили Литва и Эстония.