МИД Израиля прокомментировал выдачу блогера Лапшина Азербайджану
Израиль пристально следит за делом блогера Александра Лапшина, имеющего, помимо российского, гражданство еврейского государства, сообщил РИА Новости официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон.
Российско-израильский блогер Лапшин, экстрадированный из Минска по запросу Баку, во вторник вечером был доставлен в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников генпрокуратуры Азербайджана. «Мы пристально следим за развитием дела господина Лапшина и находимся в контакте со всеми соответствующими сторонами по дипломатическим и консульским каналам», — сказал Нахшон.
Депутат Кнессета (парламента Израиля) Ксения Светлова, которая с самого начала включилась в борьбу за освобождение Лапшина, считает, что ситуация требует вмешательства на самом высоком уровне, вплоть до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«У нас есть близкие и тесные отношения с Азербайджаном. Я очень надеюсь, что те, кто должен вмешаться в эту ситуацию, имею в виду министров, возможно, даже премьер-министра, то есть самый высокий уровень, сделают это, пока не поздно. Потому что из того, что предъявляют Лапшину, получается, что ему грозит немалый тюремный срок — от пяти до семи лет. Этого ни в коем случае нельзя допустить», — сказала Светлова.
«Занимаясь этой историей, я нахожусь на связи с его семьей, с израильским МИД на протяжении почти двух месяцев с того момента, как он был задержан в Беларуси. Учитывая, что речь идет об израильском гражданине, который отслужил в армии, в боевых частях, я считаю, что Израиль должен нести ответственность за его жизнь и благополучие», — добавила израильский парламентарий.
Азербайджан, один из основных торгово-экономических и политических партнеров Израиля на постсоветском пространстве, считается главным поставщиком нефти в еврейское государство и крупным покупателем продукции его военно-промышленного комплекса. В конце прошлого года с визитом в Баку побывал израильский премьер Нетаньяху, отмечает агенетство Sputnik.
Ранее МИД России выступил с заявлением, выразив глубокое разочарование решением Минска, которое не соответствует духу союзнических отношений между РФ и Белоруссией. Баку обвиняет Лапшина в том, что он посещал территорию Нагорного Карабаха, который Азербайджан считает собственной территорией, и «пропагандировал сепаратистский режим».
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/08/mid-izrailya-prokommentiroval-vydachu-blogera-lapshina-azerbaydzhanu