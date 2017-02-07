МИД Египта официально признало крушение А321 «КогалымАвиа» терактом

Крушение российского А321 авиакомпании «КогалымАвиа» на Синае в октябре 2015 года было вызвано терактом. Об этом заявил официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд.

Так в ведомстве ответили на опубликованный Белым домом список терактов, «недостаточно освещенных в прессе». Комментируя критику президента США Дональда Трампа в адрес американских СМИ, которые, по его мнению, во многих случаях не сообщают о действиях террористов в Европе и по всему миру, египетский дипломат отметил, что 9 из 78 упомянутых нападений произошли в Египте. «Жертвами террористических операций стали десятки, а то и сотни человек, в том числе в результате падения российского лайнера на Синае и взрыва в коптской церкви Аль-Бутрусия, — сказал он. — Вызывает сожаление, что селективность и предвзятость, которую критикует Трамп, распространяется и на подход ряда западных СМИ к освещению терактов».

«Позиция Белого дома, — подчеркнул Абу Зейд, — согласуется с неоднократными призывами Египта о необходимости принятия всеобъемлющей, последовательной и неизбирательной антитеррористической стратегии, в том числе в ее политической, информационной и культурной аспектах».

Как сообщало EADaily, Каир и ранее не отвергал версию теракта на борту разбившегося 31 октября 2015 года российского самолета А321, однако всегда призывал дождаться официальных итогов расследования, которые не обнародованы до сих пор.

Накануне Белый дом опубликовал список из 78 недавних терактов, которые, по его мнению, были недостаточно полно освещены американской прессой. В документе упоминаются, в частности, массовые убийства в Орландо (штат Флорида), Сан-Бернардино (штат Калифорния), в ряде европейских городов, в том числе Париже, Ницце, Брюсселе, а также не столь громкие трагедии.