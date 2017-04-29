МИД: банки США заблокировали взнос России в программу МАГАТЭ

По сообщению российского МИД, американские банки в марте заблокировали российский взнос на реализацию программы МАГАТЭ по лечению рака. Так, одному российскому банку, осуществлявшему платеж, был задан вопрос относительно того, имеет ли данный перевод отношение к Ирану. «Несмотря на заверения с российской стороны, что деньги выделяются сугубо на гуманитарные цели, американские банки задерживали перевод транша в течение нескольких недель, а в начале апреля 2017 г. вернули замороженные средства на счет Госкорпорации «Росатом. В МАГАТЭ до сих пор не получен российский добровольный взнос на цели лечения рака в 2017 г.», — говорится в сообщении МИД РФ.

Возможно, «речь идет о вольной интерпретации ими американских правительственных ограничений в контексте национальных санкций, которые бьют без разбора даже по операциям сугубо гуманитарного характера», — отметили в МИД РФ. «Невзирая на неоднократную постановку российской стороной этого вопроса в контактах с официальными представителями США, американская администрация так и не разъяснила своим банкам ошибочность предпринятых ими шагов», — подчеркнули в МИД РФ.

По мнению российских дипломатов, «создается впечатление об умышленном создании препятствий для финансирования Россией гуманитарного проекта по линии МАГАТЭ. Эти действия банков США могут рассматриваться как злоупотребление международной финансовой системой за счет контроля за долларовыми транзакциями, что в данном случае наносит прямой ущерб функционированию системы ООН».